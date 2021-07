„mRNA-Vakzin hat nicht mehr Chemie als Süßgetränk“

mRNA ist wie E-Mail, die nach dem Lesen gleich gelöscht wird

Eine einfache Erklärung, was mRNA überhaupt ist, hat der Chef des Unternehmens Ugur Sahin: „Das ist ein Stück genetische Information, die Zellen einen bestimmten Bauplan für Proteine zur Verfügung stellt. Es ist ein natürlicher Prozess in Zellen, so wie wenn man von der Festplatte, der DNA, eine Kopie macht, die RNA.“ Das Botenmolekül sei ein Informationsträger, den man mit einer E-Mail vergleichen könne, das nach dem Lesen sofort gelöscht werde. „Die Zelle arbeitet nach unseren Instruktionen. Die Kunst ist, dass diese Nachricht nicht als Spam endet, sondern wirklich auch als Instruktion genutzt wird“, so Sahin.