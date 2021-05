„Meisten Impfstoffe der Medizin werden umgestellt“

„Meisten Impfstoffe werden umgestellt“

In jedem Fall schützen die Impfungen vor allen bisher bekannten Varianten des Virus, stellt Allerberger klar: „Alle Daten, die wir haben, lassen vermuten, dass alle vier Impfstoffe, die bei uns zugelassen sind, alle Varianten abdecken. Die Impfung und eine erworbene Immunität sind sehr zuverlässig. Die messengerRNA-Impfstoffe wirken ein wenig besser. Ich gehe davon aus, dass in wenigen Jahren die meisten Impfstoffe in der Humanmedizin auf diese neue Art umgestellt werden.“