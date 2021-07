Sextäter rang Frau nieder und griff ihr in Hose

„Epidemie der Kriminalität“ in New York

Der Überfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Straftaten ein, die sich seit geraumer Zeit in New York häufen. Die Rede ist bereits von einer „Epidemie der Kriminalität“. Die Zahl der Vergewaltigungen, Überfälle, Schießereien und Morde steigt seit mehreren Monaten. Erst im Mai waren am Times Square zwei Frauen und ein vierjähriges Mädchen durch Schüsse verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde später in Florida gefasst.