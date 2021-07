Harry und William: Eisige Stimmung bei Diana-Feier

Gute Miene zum bösen Spiel? Eigentlich schien es am Donnerstag ja so, als hätten die Prinzen Harry und William ihre Zwistigkeiten in Gedenken an ihre Mama beigelegt. Doch wie britische Medien jetzt berichteten, trügt der Schein. Denn die Stimmung zwischen den Brüdern soll noch immer eisig sein. Zu einer persönlichen Aussprache war es demnach auch beim zweiten Besuch von Harry in Großbritannien nicht gekommen. Der Prinz sei nämlich längst schon wieder abgereist.