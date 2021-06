Clubs sperren auf: Regierung auf Lokalaugenschein

Ab Donnerstag darf in den heimischen Clubs und Diskotheken wieder ausgelassen gefeiert und getanzt werden. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) machten sich am Mittwoch im Wiener Innenstadtlokal Volksgarten ein Bild von den Vorbereitungen für den „Sommer der Lebensfreude“ und checkten auch gleich per Smartphone ein. „Ja, grün“, bestand die türkise Ministerin den 3-G-Test vor Ort.