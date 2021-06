Clubs rüsten sich mit Luftfilter

Bald wieder Party machen! Im Zuge der Lockerungen am Donnerstag dürfen auch Clubs wieder öffnen. Kehrt damit die Normalität ins Nachtleben zurück? Die Maskenpflicht sowie die Sperrstunde fallen. Die 3-G-Regel und Registrierungspflicht bleiben. Zudem ist vorerst eine Auslastung von nur 75 Prozent möglich. Ab 22. Juli fallen die Beschränkungen dann und mehr Partygäste erhalten Zutritt - so die Delta-Variante in Österreich berechenbar bleibt.