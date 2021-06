Handgranate und Fliegerbombe in Linz gefunden

Bei Mäharbeiten entlang der Pyhrnbahn, zwischen den Haltestellen Wegscheid und Oed,, hat ein Bulgare (51) aus Sipbachzell am Dienstag um 10.45 Uhr in der Helmholtzstraße in Linz eine Handgranate ohne Zünder gefunden. Der Entminungsdienst stellte das Fundstück sicher.