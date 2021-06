Nach der „Corona-Hochzeit“ müssen 30 Gäste blechen

Mit 40 Freunden feierte ein Brautpaar Mitte Mai in Sandl in Oberösterreich seine Hochzeit. 25 Teilnehmer hatten eigens Zweitwohnsitze in der Gemeinde angemeldet. Doch dieser juristische Kniff half ihnen herzlich wenig. 30 Teilnehmer müssen nun je 500 Euro Strafe blechen, das Hochzeitspaar wahrscheinlich das Dreifache.