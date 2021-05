Nach Corona-Hochzeit zeigt Paar kein Schuldgefühl

Am Freitag wurde die Polizei kurz vor 18 Uhr zu einer Corona-Party in Sandl gerufen, da in der Nähe eines Hauses 40 Pkw stehen sollten. Die Beamten nahmen mit dem Hausbesitzer (43) und seiner Gattin (40) Kontakt auf. Angeblich zeigten sich diese nicht kooperativ - doch das bestreitet das Brautpaar. Weitere Streifen fuhren hin. Die zuständige Gesundheitsbehörde, also die BH Freistadt, ordnete nach Kontaktaufnahme an, die „Corona-Hochzeit“ nicht aufzulösen, sondern lediglich die Teilnehmer anzuzeigen.40 Erwachsene und einige Kinder waren bei der Hochzeitsfeier anwesend.