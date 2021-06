Vorsicht, Sturzgefahr aus offenem Fenster!

Nach den „Hundstagen“ freuen sich viele darauf, die Fenster weit aufzumachen, um durchzulüften. Damit steigt jedoch in Haushalten mit Kindern auch die Gefahr von Stürzen in die Tiefe. Am häufigsten trifft es, Statistiken zufolge, Buben unter fünf Jahren aus Mehrparteienhäusern. Jeder sechste Fall endet tödlich.