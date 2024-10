So boosten Sie Ihr Immunsystem für den Herbst

Photobiomodulation

Eine weniger bekannte, aber zunehmend beliebte Methode zur Immunstärkung ist die Photobiomodulation. Dabei wird der Körper gezielt mit bestimmten Wellenlängen von Licht bestrahlt, die tief in die Haut eindringen und eine entzündungshemmende Wirkung haben.Diese Form der Lichttherapie kann das Immunsystem anregen und so die körpereigne Abwehr nachhaltig stärken. Die Methode wird sowohl in Wellness-Einrichtungen als auch für den privaten Gebrauch in den eigenen vier Wänden angeboten.