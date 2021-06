Auch Österreicher bei Hauseinsturz verschüttet

Benny Weisz lebte mit seiner Frau Malki (27) in Lakewood in New Jersey. Ausgerechnet in der Nacht des Einsturzes war das Paar, das seit fünf Jahren verheiratet ist, nach Surfside geflogen, um Malkis Vater in dessen neuen Wohnung zu besuchen. Chaim Rosenberg (52) war erst kürzlich in den Champlain Tower gezogen, nachdem seine Ehefrau an Krebs und seine beiden Eltern an Covid-19 verstorben waren.