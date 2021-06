Miami: 5. Opfer und weitere Leichenteile gefunden

Die Rettungskräfte hätten in den Trümmern am Samstag einen weiteren leblosen Körper entdeckt, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Abend Ortszeit an der Unglücksstelle in Surfside. Die Identifizierung der gefundenen „menschliche Überreste“ sei nicht einfach. Für DNA-Tests seien von Angehörigen DNA-Proben eingesammelt worden. Die Behörden hatten aber zuvor bereits betont, dass die Vermissten nicht unbedingt auch alle in dem Gebäude gewesen sein müssen.