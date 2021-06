So bewahren Sie im Homeoffice einen kühlen Kopf

Viele Arbeitnehmer können „nicht abschalten“

Der DGB stützt seine Forderungen nach einer dauerhaften Regulierung bei Homeoffice und mobilem Arbeiten auch auf eine noch unveröffentlichte Auswertung von Umfragedaten von Beschäftigten, die bereits vor einem Jahr erhoben wurden. 46 Prozent der Befragten, die im Homeoffice oder mobil arbeiteten, gaben an, es komme „sehr häufig“ oder „oft“ vor, dass sie während der arbeitsfreien Zeit nicht richtig abschalten könnten. Von den Beschäftigten mit einem festen Arbeitsplatz sagten das nur 34 Prozent. Deutlich mehr Homeoffice-Beschäftigte (39 Prozent) gaben an, von ihnen werde „sehr häufig“ oder „oft“ erwartet, außerhalb der Arbeitszeit per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein (andere Beschäftigte: 15 Prozent).