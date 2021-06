Kriechmayr: „Das ist ja schon längst vergessen“

Dein Damenspitzerl beim Interview nach deinem zweiten WM-Erfolg ist noch vielen in Erinnerung. Du hast dich damals danach entschuldigt. Warum eigentlich?

Das hätte nicht sein müssen. Falsch gemacht hab ich nichts. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich nach so einem Erfolg einfach freut. Und mit dem Team und den Betreuern anstößt. Dadurch, dass ich sonst nicht so oft dazu komme, hat es dann etwas beschwipst geklungen.