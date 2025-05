Schwerer Unfall nach Geisterfahrt auf A9

Auf der A9 zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael ist es am Mittwochnachmittag zu einem verheerenden Unfall gekommen. Schuld dürfte ein Geisterfahrer sein. Die A9 ist in Fahrtrichtung Linz gesperrt, alle Fahrzeuge werden in Deutschfeistritz auf die S35 über Bruck umgeleitet.