Prozess um Tierquälerei endete mit Freispruch

Kopfwunden, ein Durchbiss der Zunge und schwere Blessuren am linken Auge: Diese Verletzungen soll ein 45-Jähriger im September des Vorjahres im Bezirk Schärding dem Boxerrüden „Picasso“ zugefügt haben. Dafür musste sich der Innviertler am Mittwoch wegen Tierquälerei am Landesgericht Ried im Innkreis verantworten. Der Prozess endete jedoch mit einem Freispruch – Grundlage dafür war ein Sachverständigen-Gutachten.