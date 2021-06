Mit dem Pinsel genauso professionell wie im Job

Rainer Bierbaumer ist seit Mai 2012 Bezirkspolizeikommandant von Neusiedl am See – und seit seiner Kindheit begeisterter Maler. Die Bilder des gebürtigen Tullners hängen teilweise im Bezirkspolizeikommando und jetzt auch in der Bibliothek in Parndorf. Für ihn bedeutet Malen Entspannung pur.