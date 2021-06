Rendi-Wagner: „Habe von 75% Auftrag bekommen“

Bleibt Rendi-Wagner an der SPÖ-Spitze?

Also doch Gegenwind für die studierte Medizinerin, die 2017 vom damaligen Bundeskanzler Christian Kern als Gesundheitsministerin ins Boot geholt worden war. Rendi-Wagner betonte allerdings, sie habe vor, auch bei der nächsten Wahl (Anm. die nächsten Nationalratswahlen stünden regulär 2024 an) für die SPÖ als Spitzenkandidatin ins Rennen zu gehen: „Aber garantieren kann niemand etwas.“