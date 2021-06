Viktor Gernot: Über TV-Flitzerauftritt gut gelacht

Er sagt: „Das Video davon ging dann viral. Es hat Lachen und viele Kommentare in den sozialen Medien gegeben und ich habe dutzende Anfragen bekommen, dazu Stellung zu nehmen, was ich nicht getan habe. Nia hat nur zu mir gemeint: ‚Ich hoffe, es war wirklich deine Freundin.‘ In jedem Fall war es ein viel größerer Auftritt, als sie wollte. Es war ihr nicht bewusst, dass sie so gut zu sehen war durch die Glastüre dieses Raums, in dem ich mich befunden hatte.“ Ob es ihr damals peinlich war? „Wir haben beide gut gelacht. Es ist ein Geschenk des Alters, wirklich peinlich ist einem überhaupt nichts mehr.“