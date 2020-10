Viktor Gernot trauert um fünftes gestohlenes Rad

„Ärgere dich nicht!“

Seine Fans trauern mit Gernot und berichten in den Kommentaren von ihren gestohlenen Fahrrädern. Zwar gibt es vereinzelt Kritik an der unzureichenden Sicherheitsstufe des Schlosses („Ein besseres Schloss für das Fahrrad wär sinnvoller, obwohl ich natürlich den Diebstahl verurteile“), doch der einhellige Tenor lautet: „Wenn du ein Bike besitzt, musst du immer damit rechnen, dass es gestohlen wird, ist leider so!“ Viele sprechen ihm auch ihr Beileid aus („Mein Mitgefühl!“, „Nicht mal ohne Schloss sollte man sich an fremdem Eigentum vergreifen!“, „Fünf Fahrräder in 36 Jahren, kein schlechter Schnitt“), doch manche erinnern Gernot auch an dessen Profession: „Wie viel Gutes kann man so einem Umstand als Kabarettist abgewinnen?“