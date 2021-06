Aus von James Holland beim LASK zeichnet sich ab

In Linz hatte es einen 4:3-Sieg gegeben, beim Rückspiel wenige Woche später einen 3:1-Erfolg. Nach den Siegen im letzten Herbst in der Europa League über Razgrad Ludogorets trifft der LASK am Sonntag (16 Uhr) in der BWT-Arena in Mondsee beim ersten Sommer-Probegalopp unter völlig anderen Vorzeichen auf die Bulgaren. Beide Klubs können probieren, experimentieren und werden vor allem mit „neuen“ Spielern agieren.