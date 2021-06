Jetzt fließt Geld ins Portemonaie der Altacher

Verpflichtung und Leihe

Altach hat gestern den 18-jährigen Ronny Rikal, der bislang bei FC Admira II in der Ostliga gespielt hat, für drei Jahre verpflichtet. Und ihn – wie schon zuvor Thomas Baldauf – an Dornbirn verliehen. Leo Mätzler spielt leihweise für ein Jahr in Lustenau.