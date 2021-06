Gluthitze: Tausende Lenker harren auf A1 in OÖ aus

Kilometerlanger Stau bei Gluthitze am Mittwoch auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich: Ein Lkw fuhr gegen ein Fahrzeug der Asfinag und verlor daraufhin seine Ladung - zahlreiche Getränkeflaschen - auf der Fahrbahn. Der Lenker wurde schwer verletzt. Die A1 musste in Fahrtrichtung Linz gesperrt werden. Tausende Lenker müssen nun seit mehr als zweieinhalb Stunden in ihren Fahrzeugen ausharren.