Wegen Unwetter: Straßensperren und Bahnausfälle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Raum Kärnten und Osttirol zu vermehrten Unwettern und Starkregen. 11 Bäume wurden insgesamt entwurzelt. Mehrere davon befinden sich auf den Fahrbahnen. In der Gemeinde Friesach ging am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ein Gewitter mit windhosenähnlichen Strumböhen nieder. Die Metnitztal Landesstraße ist wegen umgestürzter Bäume nicht mehr befahrbar. Auch die Stromversorgung der Österreichischen Bundesbahnen wurde durch das Gewitter lahm gelegt, es gibt Ausfälle im Bahnverkehr ...