Haft für Familienvater wegen Kindesmissbrauchs

Ein 56 Jahre alter Familienvater ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg wegen sexueller Übergriffe auf Kinder zu einer unbedingten Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, fünf Buben aus seinem Verwandtenkreis immer wieder zu sexuellen Handlungen genötigt zu haben. An Entschädigung muss er 4000 Euro bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.