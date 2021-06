Köstinger: Keine Gegenleistungen für Spenden

Nachdem am Mittwochvormittag im Ibiza-U-Ausschuss bereits Ex-Justizminister Josef Moser Rede und Antwort gestanden war, folgte ihm am Nachmittag mit etwas Verspätung Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger als Auskunftsperson nach. Von ihr wollte die Opposition vor allem wissen, was sie als damalige ÖVP-Generalsekretärin vom sogenannten Projekt Ballhausplatz wusste, das zum Ziel hatte, Sebastian Kurz in das Bundeskanzleramt zu bringen. In diesem Zusammenhang erklärte Köstinger, dass 2017 zahlreiche Spenden an die neue Volkspartei geflossen seien, Gegenleistungen habe es dafür aber nicht gegeben.