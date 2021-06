Busstation-Lösung macht nur Stadt und Linz AG froh

Die „Krone“ hatte den Schildbürgerstreich Anfang Juni öffentlich gemacht. Die bestehende Bushaltestelle in Pichling sollte auf Weisung der Kraftfahrlinienbehörde versetzt werden. Nachdem die neuen Hybrid-Busse zu lang sind und deshalb der Fahrer die zwei hinteren Türen beim Ein- und Aussteigen nicht mehr im Blick hat, gab’s keine Genehmigung mehr. Recht und schön, doch was die Linz AG (Linz Linien) beim Versetzen der Station nicht bedacht hatte: Am neuen Standort ist der Gehsteig viel zu schmal, haben Wartehäuschen und Fahrschein-Automat keinen Platz. Doch für den Verkehrs-Dienstleister war das die „alternativlose“ Lösung.