Ein Fußballstadion in Regenbogenfarben?

Fußball ist nicht gerade dafür bekannt, besonders offen mit Homosexualität umzugehen. Wenn Fußballspieler demonstrativ eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben tragen und überlegen, bei einem EM-Spiel das Stadion in Regenbogenfarben leuchten zu lassen, muss schon etwas Gravierendes vorgefallen sein. Und das ist es auch: Ungarn hat ein strenges Gesetz gegen Pädophilie verabschiedet und in den Gesetzestext kurz vor der Abstimmung noch professionelle Sexualpädagogik hineingeschrieben. Kriminalisiert wird mit dem Gesetz nun in Zukunft jedwede Information über Homosexualität, die Jugendliche in der sexuellen Bildung, in Schulbüchern oder via Medien erreichen könnte.