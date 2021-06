Oper am Dachstein droht hohe Geldstrafe

Bei der Oper am Dachstein wurden 20 Lautsprecher aufgestellt und sechs Sängerinnen sangen durch Megafone dazu. In dem Naturschutzgebiet am Gletscher sind pro Tag 2500 Menschen zugelassen, 250 waren bei der Oper am Dachstein dabei. Laut Diana Brus von La Strada sagte in einer Stellungnahme zur „Krone“, sie hätten die Teilnehmerzahl nach Gesprächen mit den Behörden ohnehin schon von rund 600 herunterreduziert. Die Besucher hätten sich nur entlang der ohnehin vorgesehenen Wege bewegt. Landesrat Manfred Haimbuchner (FP) will Konsequenzen.