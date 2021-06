Von den Bergen an die Adria

„Radfahren boomt wie nie zuvor", schwärmt Kärntens Ex-Rennrad-Profi und Radkoordinator Paco Wrolich. Er tritt in die Pedale, denn Paco ist topfit und motiviert. Muss er auch sein, denn am kommenden Samstag, dem 26. Juni, geht es nach dem so gut wie überstandenen dritten Corona-Lockdown wieder mit flottem 33,3 km/h Schnitt von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe unterhalb des Großglockners 300 Kilometer weit nach Grado an die Adria - gemeinsam mit 150 Gleichgesinnten.