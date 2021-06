Polizei nimmt zwei jugendliche Vandalen fest

Bereits am 23. Mai fuhren in der Nacht Unbekannte zu einer Radarbox, die an der L 2 in Langen bei Bregenz aufgestellt ist, holten einen Vorschlaghammer hervor und schlugen damit die Glasscheiben der Laserkabine mit drei gezielten Hieben ein. Die Exekutive nahm die Ermittlungen auf, nun gelang es Beamten der Polizeiinspektion Hittisau, die Täter auszuforschen.