Karambolage im Sturm: Acht US-Heimkinder getötet

Zu dem Drama auf der Autobahn I-65 kam es am Samstag bei stürmischem Wetter wegen des Tiefs „Claudette“. 15 Fahrzeuge waren an der Karambolage beteiligt - die Todesopfer saßen in zwei davon. Wie der Sender CNN einen Tag später unter Berufung auf die Gerichtsmedizin im Bezirk Butler berichtete, saßen in einem Fahrzeug eines Mädchenheims acht Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 17 Jahren.