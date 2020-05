Riesige japanische Hornissen erobern Nordamerika

„Ich hatte zuerst überhaupt keine Idee, was so etwas getan haben könnte“, erinnert sich McFall. Dann erinnerte er sich an Erzählungen über eine „Mörder-Hornisse“ aus Japan, die sich auf die Jagd auf Bienen spezialisiert hat - und die im vergangenen Jahr erstmals in den USA nachgewiesen wurde, nur wenige Meilen nördlich von McFalls Bienenstöcken. Ganz offensichtlich hatte sich ein gefährlicher Bioinvasor an seinen Bienen gütlich getan.