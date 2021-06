Queen gedachte Prinz Philip, Meghan gab Interview

Während in Großbritannien dem verstorbenen Prinz Philip gedacht wurde, gab die mit Prinz Harry in die USA ausgewanderte Herzogin Meghan dem National Public Radio ein Interview. Es war das erste seit Lilibets Geburt am 4. Juni - und das erste nach dem skandalträchtigen Interview mit US-Talk-Ikone Oprah Winfrey, das im britischen Königshaus für viel Wirbel sorgte.