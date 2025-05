So nimmt Imola Abschied von der Formel 1

Abschied nehmen tut weh. Das müssen an diesem Wochenende auch viele Formel-1-Fans in Imola am eigenen Leib erfahren. Denn die Königsklasse des Motorsports setzt beim „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“ den Rotstift an, wird den auslaufenden Vertrag wohl nicht verlängern. Und trifft damit die italienische Motorsport-Nation mitten ins Herz.