Giro: Australier Groves gewinnt nach Massensturz

Ebenfalls in den Sturz verwickelte Fahrer wie unter anderem der Gesamtführende Mads Pedersen (Lidl-Trek), Adam Yates (UAE), Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (EF) oder Lorenzo Fortunato (Astana), der Träger des Bergtrikots, konnten die Etappe beenden. Für Groves war es der zweite Etappensieg beim Giro. Pedersen, in der heurigen Ausgabe bereits dreimal Tagessieger, hielt sich in der Entscheidung auf feuchter Fahrbahn zurück.