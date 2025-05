„Warum habe ich nicht öfters den Mund gehalten?“

In Hütteldorf ist man zumindest offiziell (Peter Stöger steht ja ante portas) auf Trainersuche. Seit dem Einzug 2016 ins Allianz Stadion wurden sieben Coaches „verbraucht“ – Goran Djuricin war mit 1,73 vom Punkteschnitt am „erfolgreichsten“. Aber auch er ist letztlich bei Rapid gescheitert. „Es gibt viele Dinge, die ich heute anders machen würde“, beteuert Gogo.Grün-Weiß verfolgt er nur noch aus der Distanz, da rätselt er selbst: „Platz fünf ist für diese Mannschaft inakzeptabel.“ Jetzt will Gogo selbst auch wieder Verantwortung übernehmen…