Bayesian hatte bei extremem Wind „Schwachstellen“

Die 56 Meter lange Luxusjacht hatte als unsinkbar gegolten, ehe sie in den Fluten in italienischen Gewässern versank. Die Werft gibt der Besatzung die Schuld, dass das Schiff in einem Sturm sank – doch ein Bericht der britischen Untersuchungsbehörde für Schiffsunglücke zeichnet ein anderes Bild.