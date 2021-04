Meghan schickte Philip persönlichen letzten Gruß

Bei der Trauerfeier für Prinz Philip war die hochschwangere Herzogin Meghan auf Anraten ihrer Ärzte nicht anwesend. In Gedanken war sie an diesem traurigen Tag aber nicht nur bei ihrem Ehemann Prinz Harry, sondern vor allem bei dem am 9. April verstorbenen Prinzgemahl. Das bewies ein persönlicher letzter Gruß, den die 39-Jährige für den Herzog von Edinburgh hinterlassen hatte.