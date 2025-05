Klare Ansagen bei Gipfel an der Grenze zu Tirol

Abstimmung auch mit Wien geplant

Dobrindt betonte, er sei dazu mit allen Nachbarländern und Partnern in Kontakt, telefonisch und teils auch schon persönlich. Er sei schon in Paris gewesen, am Freitag sei er in Wien, ein Termin in Polen sei aktuell in Vorbereitung. Dabei geht es unter anderem um die Rückübernahme von gestoppten Personen.