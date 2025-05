Vergewaltigte weggeschickt: So reagiert das Spital

„Wenn Sie Opfer von Gewalt sind, gehen Sie in unsere Spitäler, Sie sind dort gut aufgehoben.“ Mit diesen Worten schloss Frauenreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) bei der Landtagssitzung am 6. März ihre Stellungnahme zur mündlichen Anfrage der SPÖ betreffend die Errichtung einer Gewaltambulanz in Oberösterreich. Dem folgte ein Initiativantrag von SPÖ und Grünen, dessen Dringlichkeit jedoch von Schwarz-Blau abgelehnt wurde.