Bild von Baby Lilibet in Meghans Buch versteckt

Prinz Harry hatte vor der Geburt noch für mächtig viel Wirbel gesorgt. In seiner Dokumentationsreihe „The Me You Can‘t See“ berichtete er über seine psychischen Probleme und dass er seit Jahren verschiedene Therapien ausprobiert. Die Schuld dafür gibt er in der Doku dem Königshaus. Seinen Kindern wollte er den Zyklus aus Leid und Schmerz ersparen, erklärte er in der Serie, warum er weg aus Großbritannien musste.