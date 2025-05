Ina Regen: „Will nicht länger ohnmächtig zusehen“

Ihr Tourkalender ist gut gefüllt. Was mir allgemein bei Veranstaltern auffällt: Manchmal werden Konzerte abgesagt, weil der Vorverkauf nicht passt. Haben Sie das auch schon erlebt? Wodurch ist der Druck in der Branche so groß?

Ich spüre diese Entwicklungen leider auch sehr und ja, momentan ist es so schwer wie noch nie, wirtschaftlich gesund zu touren. Ich glaube, der finanzielle Druck auf die Bevölkerung ist in letzter Zeit massiv gestiegen. Wir alle schnallen unsere Gürtel enger. Nicht zuletzt auch wegen der allgemeinen Verunsicherung, wie es mit der Welt weitergeht.