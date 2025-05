Andi Wojta: „Alle bösen Kommentare waren mir egal“

Andi Wojta war sein ganzes Leben lang ein echtes Arbeitstier, aber die Trainingsstrapazen für „Dancing Stars“ waren selbst für ihn hart. „Wir haben acht Stunden am Tag geübt, weil hätte ich nur zweieinhalb Stunden trainiert, hätte ich nicht mal in den Ballroom hinein gefunden“, lächelt das Wiener Original im Gespräch mit der „Krone“ kurz vor der ersten Runde, in der er nicht mehr dabei ist. Denn letzte Woche war nach acht Runden sein Aus gemeinsam mit Profi Kati Kallus.