„Diana wäre begeistert von der Namenswahl gewesen“

Die Geburt ihres süßen Neuankömmlings gaben Harry und Meghan am 6. Juni mit einem Statement bekannt, in dem sie auch die Namenswahl begründeten. „Lili wurde nach ihrer Urgroßmutter, Ihre Majestät die Queen, benannt, deren Familien-Spitzname Lilibet ist. Ihr mittlerer Name Diana wurde ausgewählt, um ihre geliebte verstorbene Großmutter, die Prinzessin von Wales, zu ehren“, schrieb das Paar auf der Homepage seiner Stiftung Archewell.