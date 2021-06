Kurz trifft Drosten und Schäuble in Deutschland

Treffen mit deutschen Firmenchefs und Drosten

Am Dienstag reist der Bundeskanzler dann auf Einladung des Bundesverbands des BDI in die deutsche Hauptstadt, um beim Tag der Industrie zu sprechen. Beim BDI werden unter anderem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder oder FDP-Chef Christian Lindner auftreten. Am Rande der Tagung sind Treffen mit Firmenchefs geplant, wie mit der CEO von ThyssenKrupp, Martina Merz, oder dem CEO von BASF, Martin Brudermüller.