Kurz warnt vor EU-Gipfel vor Spaltung Europas

Vor dem am Donnerstag und Freitag stattfindenden EU-Videogipfel hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Interview mit einer deutschen Tageszeitung vor einer Spaltung Europas aufgrund der Frage der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. Am Dienstag hatte Deutschland der von Kurz und anderen Ländern geforderten Neuverteilung in der Europäischen Union eine Absage erteilt. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, dass mehr Tempo bei den Impfungen „Top-Priorität“ beim Gipfel habe.