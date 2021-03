EU-Gipfel findet heuer als Videokonferenz statt

Wegen stark steigender Corona-Zahlen in vielen EU-Ländern wird der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag nicht wie geplant in Brüssel stattfinden, sondern nur als Videokonferenz. Es ist der erste reguläre EU-Gipfel seit Mitte 2020, der nicht vor Ort stattfinden kann. Üblicherweise treffen sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seine Kollegen alle drei Monate. Dazwischen gab es zuletzt zusätzlich Videokonferenzen.