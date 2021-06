Minister-Treffen erinnert an ein „Duell“ in Triest

Erinnerungen an ein Duell in Triest

Damit haben Mückstein und Kocher immerhin mehr geschafft als Christian Kern und Sebastian Kurz im Juli 2017 bei der Westbalkan-Konferenz in Triest. Dieses Wahlkampf-Duell auf der wunderschönen Piazza dell’Unità, dem Hauptplatz direkt am Meer, war an Skurrilität kaum zu überbieten.